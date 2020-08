Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est tombé sous le charme de ce crack français !

Publié le 23 août 2020 à 17h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries européennes, Dayot Upamecano plairait également grandement au Real Madrid.

Il est sans aucun doute l’une des grandes révélations de la saison 2019-2020. Évoluant au RB Leipzig, Dayot Upamecano s’est particulièrement illustré lors de cet exercice en étant auteur de très solides performances en montrant ses qualités défensives et son habileté à la relance. Ainsi, le jeune Français a logiquement attiré l’attention de plusieurs grandes écuries européennes, et sa récente prolongation de contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2023 avec une clause libératoire de 45M€ n’aurait rien changé à cela. Et parmi les clubs intéressés par son profil figurerait notamment le Real Madrid à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne.

Le Real Madrid serait séduit par les performances de Dayot Upamecano en Ligue des Champions !