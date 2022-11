Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le Barça chasse une pépite du PSG !

Publié le 3 novembre 2022 à 17h00

Eblouissant en Youth League, Ilyes Housni intéresse très fortement le FC Barcelone qui fait le forcing en coulisses pour tenter de le récupérer. De son côté, le PSG s’active pour lui faire signer son premier contrat professionnel.

Dans la pépinière de talents du PSG, il est la dernière petite bombe à exploser. A 17 ans, Ilyes Housni s’affirme en effet comme l’un des grands espoirs du club parisien au poste d’attaquant. Il s’est notamment fait remarquer par ses dernières prestations en Youth League. Sa dernière participation, lors du choc contre la Juventus, confirme l’étendue de son talent. Auteur d’un doublé dans une rencontre très animée (4-4), Housni a permis au PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le Barça ne le lâche pas

Comme bon nombre de jeunes joueurs du PSG, Ilyes Housni est surveillé de toutes parts. Mais selon nos informations, l’intérêt du FC Barcelone commence à prendre beaucoup d’ampleur. Les dirigeants catalans ont craqué pour son profil et ce potentiel qui ne demande qu’à éclore au plus haut-niveau. Avec les U19 du PSG comme en équipe de France U18, Ilyes Housni épate, étonne et continue de progresser. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant de voir Christophe Galtier faire appel à lui dans les mois à venir, pour préparer le futur du club parisien.

Paris veut le faire signer

Car du côté du PSG, on croit dur comme fer au potentiel d’Ilyes Housni. Pur produit de la formation parisienne, il dispose pour le moment d’un contrat aspirant allant jusqu’en juin 2023. Les dirigeants du club sont actuellement en discussions avec ses représentants pour dessiner les contours d’un premier contrat professionnel. Une manière d’inclure Housni dans le projet parisien mais également d’éloigner le danger barcelonais qui grandit de semaine en semaine.