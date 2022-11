Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé dans ce dossier à 0€

Publié le 3 novembre 2022 à 13h45

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le viseur du PSG qui aurait récemment repris contact à son sujet dans l’optique d’une arrivée libre l’été prochain, Evan Ndicka intéresse donc Luis Campos. Mais les prétentions financières de l’entourage du joueur français de Francfort ont refroidi ses ardeurs…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage de recruter un nouveau défenseur central dans les mois à venir. Plusieurs profils ont été activés ces derniers mois, avec Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) en priorité, mais également Mohamed Simakan (22 ans, RB Leipzig) ou encore Axel Disasi (24 ans, AS Monaco). Et ce n’est pas tout…

Le PSG relance Ndicka

À en croire les dernières tendances de la presse allemande, le PSG aurait des vues sur Evan Ndicka et aurait récemment repris la température pour le défenseur français, qui arrivera au terme de son contrat avec l’Eintracht Francfort en juin prochain et pourrait donc débarquer pour 0€.

Le clan Ndicka réclame 20M€ de comissions