Transferts - PSG : Luis Campos retente une vieille piste du mercato

Publié le 3 novembre 2022 à 11h15

En plus de son intérêt porté à Milan Skriniar, le PSG étudie d’autres options à ce poste sur le marché des transferts. Et Luis Campos aurait réamorcé le contact au sujet d’Evan Ndicka, le jeune défenseur français de l’Eintracht Francfort qui a déjà été approché par le passé et qui arrivera bientôt en fin de contrat.

Tout au long du mercato estival, le PSG a cherché à recruter un défenseur central supplémentaire dans ses rangs, en vain. Milan Skriniar (27 ans), qui arrive au terme de son contrat avec l’Inter Milan, était la priorité absolue de Luis Campos à cet effet, mais un autre profil est évoqué avec insistance pour le PSG.

Ndicka sur les tablettes du PSG

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès l’année 2020, le PSG surveille de très près l’évolution d’Evan Ndicka (23 ans), le défenseur central français de l’Eintracht Francfort, et Luis Campos a réactivé ce dossier dernièrement.

Le PSG revient à la charge