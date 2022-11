Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La vérité éclate sur le feuilleton Messi

Publié le 3 novembre 2022 à 15h30

La rédaction

Arrivé au PSG en août 2021 après une énorme désillusion avec le FC Barcelone, où il souhaitait prolonger son contrat, Lionel Messi n’a pas bien vécu ce changement d’air pour diverses raisons. Que ce soit le déroulement de son départ du Barça ou son adaptation compliquée au PSG.

Après avoir tout vécu et tout gagné au FC Barcelone, Lionel Messi a quitté le club culé à contrecoeur à l’été 2021 en raison d’une situation contractuelle irréversible aux yeux de la nouvelle direction du Barça . Affichant un terrible déficit et des dettes colossales qui s’élevaient à 1,3Md€ en août 2021 d’après les propos du président Joan Laporta, le FC Barcelone n’a eu d’autre choix que de laisser filer Lionel Messi… au PSG qui l’a accueilli en tant qu’agent libre.

«Imaginez comment il l'a pris s'il expliquait à ses enfants qu'il continuerait au club»

Un changement colossal aux yeux de Lionel Messi qui a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle vie et la réalité dans laquelle il s’est alors trouvée. Biographe de Lionel Messi et journaliste en parallèle, Guillem Balague s’est confié sur la passe difficile qu’a été le changement de club. « Imaginez comment il l'a pris s'il expliquait à ses enfants qu'il continuerait au club et demandait à son père de négocier un nouveau contrat... Littéralement, lorsqu'il est venu d'Ibiza pour signer, on lui a dit que ce ne serait pas possible. C'était très dur. Les larmes le jour des adieux, le demi-sourire lors de la présentation à Paris... Il l'a porté à l'intérieur et il a mis du temps à s'en remettre. Mon analyse est que le Barça l'a laissé s'échapper trop tôt. Ce n'était clairement pas le moment ».

«Il a souffert parce qu'il n'était pas là où il voulait être»