EXCLU - Mercato : Début des négociations pour Luka Elsner !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef

Révélée en exclusivité par le10sport.com le 27 mai dernier, la piste Luka Elsner connaît un nouveau tournant en coulisses. Selon nos informations, Le Havre et Reims viennent de commencer les négociations pour l’entraîneur slovène.

Pour succéder à Will Still, le Stade de Reims a choisi son homme. Le club champenois souhaite miser sur Luka Elsner, jusqu’ici entraîneur du Havre. Un profil qui fait l’unanimité en interne et que Reims souhaite boucler « rapidement ». Le 27 mai dernier, le10sport.com vous révélait le coup d’accélérateur du Stade de Reims pour convaincre Elsner de venir. A présent, le dossier connaît un second élan avec l’ouverture de négociation entre les clubs !

Début des négociations

Selon nos sources, après plusieurs jours d’échange officieux, Le Havre et Reims viennent d’entrer officiellement en négociation pour Luka Elsner. Les deux clubs tentent de s’entendre sur une indemnité permettant de racheter l’année de contrat (juin 2025) du Slovène. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé mais plusieurs points sont déjà prévus dans les prochains jours pour tenter de s’aligner sur un prix correct pour tout le monde.