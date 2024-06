OM : L’ancien chouchou du Vélodrome va rejoindre Messi ?

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison éblouissante sous les ordres d'Igor Tudor, Alexis Sanchez aura marqué de son empreinte son passage à l'OM. L'attaquant chilien était rapidement devenu le chouchou du Vélodrome, ce qui ne l'avait pourtant pas convaincu de prolonger. Alors que son contrat avec l'Inter Milan prend fin, il pourrait rallier la MLS cet été et rejoindre Lionel Messi.

Avant Pierre-Emerick Aubameyang, les supporters de l'OM ont connu un autre grand attaquant en à peine un an. Arrivé libre, Alexis Sanchez avait mis tout le monde d'accord malgré les doutes sur son âge et sa fraîcheur à son arrivée. Très rapidement entré dans le cœur des marseillais grâce à son esprit combatif, le Chilien pourrait quitter l'Europe lors du mercato estival.

Sanchez à l'Inter Miami ?

Alexis Sanchez va peut-être s'offrir une fin de carrière rêvée. Selon les informations de AS , le Chilien intéresserait particulièrement l'Inter Miami, club dans lequel évoluent Lionel Messi ou encore Luis Suarez.

Beaucoup d'offres pour Sanchez

Libre au 30 juin, Alexis Sanchez ne manque pas de courtisans. L'ancien attaquant de l'OM serait également pisté par Trabzonspor, Parme ainsi que l'Udinese, son ancien club. Le Chilien réclame une rémunération annuelle de 2M€ et privilégiera avant tout un club où il se sent aimé et où l'environnement est stable.