Mercato - OM : La mèche est vendue en privé pour Aubameyang

Arnaud De Kanel

Incontestablement meilleur joueur de l'OM sur la saison écoulée, Pierre-Emerick Aubameyang risque de faire couler beaucoup d'encre cet été. Sans Coupe d'Europe, le club phocéen pourrait rencontrer des difficultés à lui verser son salaire, le plus important de l'effectif, et le Gabonais pourrait être tenté d'aller décrocher un dernier gros chèque dans le Golfe. Mais en privé, l'optimisme est de mise.

Seul joueur vraiment au niveau du standing de l'OM avec Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang a surnagé dans un effectif à la dérive. Forcément, la question de son avenir se pose à l'approche du mercato.

L'OM veut le conserver

Pour ce qui est de l'OM, tout semble assez clair. D'après les informations de La Provence , le club phocéen veut conserver son attaquant cet été malgré ses émoluments, au même titre que Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba. Et côté joueur, une tendance se dégage.

«C’est prévu qu’il reste»