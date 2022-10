Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Chelsea pense à une pépite de l'ASSE

Publié le 11 octobre 2022 à 12h05

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En discussions avec l'ASSE pour signer un nouveau contrat, l'actuel se terminant en juin prochain, Noah Raveyre se retrouve très courtisé, notamment en Europe. Après le Milan AC, c'est au tour de Chelsea de tenter sa chance.

Dans la pépinière de talents de l'ASSE, au poste de gardien de but, le dernier né s'appelle Noah Raveyre. A 17 ans, il est considéré par bon nombre d'observateurs comme très prometteur et en capacité de faire une belle carrière, si les planètes s'alignent pour lui. La question, c'est de savoir s'il démarrera cette carrière à l'ASSE, son club formateur, ou ailleurs. En effet, des discussions sont en cours pour la signature d'un nouveau contrat dans le Forez. Mais comme nous l'avons indiqué ce lundi, il n'y a toujours pas d'accord entre les différentes parties. Et le pressing du Milan AC, avec qui il n'y a pas d'accord non plus, s'intensifie.

Etienne Green dans le rôle du moniteur d’auto-école, pour Noah Raveyre en conduite accompagnée. pic.twitter.com/iW2JlKvw47 — 𝙴𝙻 𝙺𝚊𝚛𝚕𝚞𝚜𝚘 (@EKarluso) September 28, 2022

Par ailleurs, du côté de l'Angleterre, un autre club tente sa chance pour Noah Raveyre. Selon nos informations, il s'agit de Chelsea. Après avoir misé sur Edouard Mendy en provenance de Rennes, éblouissant depuis son arrivée en Premier League, les Blues lorgnent sur un nouveau gardien de but français pour l'avenir.