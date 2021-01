Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bordeaux, Nice… Ce club qui tient la corde pour Seri

Publié le 20 janvier 2021 à 19h19 par Alexis Bernard

Courtisé par plusieurs clubs français en ce mercato hivernal, Jean-Michaël Seri (Fulham) est également chassé par des écuries à l’étranger. Voici le nom du club le mieux positionné à l’heure actuelle.

Tour à tour, Téléfoot La Chaîne et Foot Mercato ont évoqué les intérêts de l’OGC Nice et des Girondins de Bordeaux pour le milieu de terrain ivoirien, Jean-Michaël Seri. Actuellement sous contrat à Fulham, il est sur le marché et semble vouloir relever un nouveau challenge pour la seconde partie de saison. Le 10 Sport est en mesure de confirmer l’intérêt de Nice, même si, pour l’heure, aucune offre n’a encore été transmise, au joueur comme à Fulham.

Le FC Porto est chaud !

Malheureusement pour les clubs français, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce n’est ni Nice ou Bordeaux qui tient la corse dans le dossier Seri. Positionné depuis plusieurs semaines, le FC Porto est à l’heure actuelle en pole position pour le récupérer. Sergio Conceicao, ancien entraîneur du FC Nantes, a vu évoluer Seri en Ligue 1 lorsqu’il portait les couleurs de Nice (2015-2018). Le Portugais souhaite sa venue cet hiver, pour la deuxième partie de saison. Le match est lancé !