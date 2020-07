Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Les Verts ont tenté Schneiderlin

Publié le 9 juillet 2020 à 20h45 par Alexandre Higounet

Dans les colonnes du 10 Sport, actuellement en kiosque, on apprend que l’AS Saint-Etienne s’est un temps positionnée sur le milieu d’Everton Morgan Schneiderlin, mais n’a pas été en mesure de boucler l’opération, à l’inverse de Nice.

Si Claude Puel vise en priorité le recrutement de jeunes éléments à fort potentiel, à l’image du milieu de terrain parisien Adil Aouchiche (17 ans), le coach stéphanois souhaiterait s’entourer en plus d’un ou deux éléments d’expérience, habitués au haut niveau. Dans ce cadre, les Verts ont contacté Namplalys Mendy, en fin de contrat à Leicester, comme révélé par le10sport.com.

Discussions pendant plusieurs semaines

Dans le même ordre d’idée, les dirigeants de l’ASSE se sont penchés sur le cas de Morgan Schneiderlin (30 ans), le milieu de terrain international, qui était en partance d’Everton et disponible à bas prix sur le marché. Selon nos informations, l’AS Saint-Etienne a planché sur le dossier pendant plusieurs semaines, tentant d’obtenir un accord contractuel avec le joueur, mais sans être en mesure d’y parvenir, faute d’argent. Confronté à des difficultés financières, le club n’a pas été en mesure d’approcher les souhaits du milieu d’Everton. Schneiderlin a finalement penché pour l’OGC Nice, qui disposait d’une plus grande capacité financière.



A.H.