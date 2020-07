Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Fofana quasiment d’accord avec le Milan AC

Publié le 15 juillet 2020 à 21h00 par Alexandre Higounet

Après une première offre repoussée par l’ASSE, le Milan AC programme de revenir à la charge sur Wesley Fofana, avec qui un terrain d’entente contractuel est en vue…

Comme révélé par le10sport.com, l’AS Saint-Etienne a programmé la vente de Wesley Fofana cet été pour aider le club à stabiliser sa situation financière, aujourd’hui très fragile. Ces dix derniers jours, le Milan AC a dégainé une offre à l’ASSE pour son jeune défenseur central. Selon nos informations, elle s’élève à 14 millions d’euros. En l’état, le prix est insuffisant pour les Verts, et ce d’autant plus que Claude Puel a opposé un véto formel au départ de Fofana. Compte tenu du montant de la proposition, les Verts n’iront pas pour l’instant contre l’avis de l’entraîneur. Si en revanche le Milan met un chiffre supérieur à 20 millions, il pourrait en aller différemment.

Milan AC va revenir à la charge

Selon nos informations, le Milan AC programme d’ailleurs de revenir à la charge pour Wesley Fofana avec un chiffre revu à la hausse. Si le club rossonero projette une nouvelle offensive, c’est aussi parce qu’il sait que contractuellement, un accord de principe est désormais envisageable avec le jeune défenseur central. En effet, selon certaines indiscrétions, les chiffres contractuels avancés par le Milan AC auraient plus ou moins été validés par le clan Fofana.



A.H.