En pleine guerre avec le PSG, Mbappé sort du silence

Ce mardi, le PSG n’a donc pu faire mieux qu’un match nul contre Al-Nassr à l’occasion de sa tournée de préparation au Japon. Kylian Mbappé est lui resté en France, mis à l’écart par le club de la capitale. Le numéro 7 parisien s’entraîne avec les indésirables au Campus PSG. Et c’est à la sortie de celui-ci que le natif de Bondy a donné de ses nouvelles.

On a donc passé un nouveau cap dans la guerre entre Kylian Mbappé et le PSG. Le Français ne voulant pas prolonger, le club de la capitale avait dans un premier temps posé un ultimatum. Mais voilà que Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne sont donc passées aux choses sérieuses en écartant Mbappé de la tournée au Japon. Désormais, le joueur de Luis Enrique fait partie du loft du PSG aux côtés des autres indésirables.

PSG : Galtier se fait insulter par un rappeur ! https://t.co/09VF802kE7 pic.twitter.com/7R5dJC8PQ7 — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

« Je vais très très bien »

Pendant que le groupe de Luis Enrique se prépare donc au Japon, ayant joué un match ce mardi contre Al-Nassr, Kylian Mbappé s’entraine de son côté à l’écart. Le Français en profite d’ailleurs pour venir au contact des supporters au moment de quitter le Campus PSG. Et c’est à cette occasion que Mbappé est sorti du silence ce mardi, lâchant, rapporté par Le Parisien : « Je vais très très bien ».

Quel avenir pour Mbappé ?

Le feuilleton Kylian Mbappé reste tout de même au centre de toutes les discussions. Ayant mis son numéro 7 à l’écart, le PSG est désormais à l’écoute de toutes les offres qui arriveront en vue d’un possible transfert. Et voilà que l’Arabie Saoudite serait notamment passée à l’offensive, proposant notamment 300M€ au PSG. Une offre visiblement acceptée par le club de la capitale.