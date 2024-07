Deschamps - Zidane : France 98 pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Alors que Didier Deschamps a mené l'équipe de France jusqu'au dernier carré de l'Euro 2024, Philippe Diallo l'a conforté à sa place de sélectionneur. Le technicien français étant engagé jusqu'en 2026. Interrogé sur Didier Deschamps, Christophe Dugarry - champion du monde 98 avec les Bleus - a poussé un coup de gueule.

En lice pour l'Euro 2024, l'équipe de France est tombé ce mardi soir en demi-finale. En effet, les Bleus se sont inclinés face à l'Espagne (2-1). Au lendemain de l'élimination des Tricolores, Philippe Diallo a annoncé que Didier Deschamps allait conserver sa place de sélectionneur. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Dugarry.

Mercato : Le PSG dégaine une offre de 70M€, transfert imminent ? https://t.co/O2dysMmckx pic.twitter.com/Zgn5H2m8pd — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

«Ça a été indigeste depuis le premier match»

« Comment on peut penser que cet Euro est réussi ? Ça a été indigeste depuis le premier match. On a gagné deux matches sur six, marqué un seul but dans le jeu. Nos attaquants ont été quasi-transparents. On a montré une certaine solidité. Si la bonne réussite de notre défense fait qu’on a réussi cet Euro, vous m’en voyez étonné. Je trouve qu’on est passé à côté en termes de jeu. Ça a été terrible par moment, ça a été indigent, ça a été d’un ennui incroyable. Je suis surpris que Monsieur Diallo ne se pose pas les mêmes questions. Je trouve ça limite honteux. Plus honteux que la qualité du jeu proposé », a pesté Christophe Dugarry, avant d'en rajouter une couche.

«Je trouve ça limite honteux»

« À peine 24h après l’élimination, nous expliquer qu’on maintient Didier Deschamps sans se poser la question, sans essayer de répondre à la colère des supporters.. Il y a un DTN, un comex. Je trouve que c’est un manque total de respect, et du mépris pour nos supporters. Monsieur Diallo n’avait déjà pas beaucoup de crédibilité, je trouve ça affligeant. Qu’il veuille le garder, qu’il le garde, il n’y a aucun problème là-dessus. Mais au moins, amenez une réflexion ! On a vu ce qu’il s’est passé durant cet Euro, on a les yeux ouverts, on a vu la pauvreté du jeu de l’équipe de France », a conclu Christophe Dugarry, champion du monde 98 avec l'équipe de France, sur M6. Pour rappel, Didier Deschamps est sous contrat avec la FFF jusqu'en 2026, et Zinedine Zidane serait toujours à l'affût pour prendre sa place en tant que sélectionneur de l'équipe de France.