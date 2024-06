De Zerbi : L’OM frappe très fort avec un gros chèque !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux d’apporter de la stabilité dans son projet, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Roberto De Zerbi pour succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de touche. Une très belle prise de la part du club phocéen qui a un coût. Un salaire conséquent est promis à l’Italien, qui devrait devenir l’un des techniciens les mieux payés de la Ligue 1.

Les avis sont unanimes, Pablo Longoria a fait fort pour le nouvel entraîneur de l’OM. Alors que les noms de Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao était évoqué, c’est finalement Roberto De Zerbi, semblant pourtant hors de portée, qui a été choisi. Séduit par la perspective de prendre part à un projet sur le long terme, avec un contrat de trois saisons, au sein d’un club prestigieux à l’histoire riche et l’ambiance chaude, l’Italien a dit oui au président de l’OM, qui avait pris la température sans trop y croire. Lundi soir, le feuilleton a pris fin avec l’annonce d’un accord de principe trouvé.

Un salaire compris entre 6 et 7M€ pour De Zerbi

Et pour parvenir à cet accord, les deux parties ont réalisé un effort. Désireux d’obtenir au moins 10M€ par saison dans son nouveau club après la fin de son aventure à Brighton, Roberto De Zerbi aurait revu à la baisse ses exigences pour s’engager à l’OM. De son côté, Pablo Longoria aurait également consenti un effort financier en plus des 6M€ reversés à la formation de Premier League. Si L’Équipe évoquait un salaire annuel de 6M€ pour le nouvel entraîneur marseillais, le site SassuoloNews.net assure de son côté que l’Italien touchera 7M€. Soit au moins 500.000€ bruts par mois, faisant de Roberto De Zerbi l’entraîneur de Ligue 1 le mieux payé derrière Luis Enrique au PSG si l’on se fie au classement de la saison dernière.

Seul le PSG paye plus son entraîneur

Il y a quelques mois, L’Équipe avait dévoilé le salaire des entraîneurs du championnat de France. Sans surprise, Luis Enrique dominait les débats avec 923 250 € bruts par an. Adi Hütter (Monaco - 250 000€) et Patrick Vieira (Strasbourg - 220 000 €) complétaient le podium et devraient donc se faire dépasser par Roberto De Zerbi.



Avant leur départ, Marcelino et Gennaro Gattuso talonnait déjà le technicien du PSG avec un salaire mensuel brut de 330 000 €. Jean-Louis Gasset, qui a fini la saison sur le banc phocéen, récupérait quant à lui 150 000€ bruts par mois d’après les estimations du quotidien sportif. Eux aussi seront donc battus par le nouvel entraîneur de l’OM.

Les salaires de Ligue 1 lors de la saison 2023/24

1. Luis Enrique (PSG) : 923.500€

2. Adi Hütter (AS Monaco) : 250.000€

3. Patrick Vieira (Strasbourg) : 220.000€

= Paulo Fonseca (LOSC) : 220.000€

5. Julien Stéphan (Stade Rennais) : 180.000€

6. Jean-Louis Gasset (OM) : 150.000€

= Franck Haise (RC Lens) : 150.000€

8. Antoine Kombouaré (FC Nantes) : 100.000€

9. Pierre Sage (OL) : 80.000€

10. Laszlo Bölöni (FC Metz) : 70.000€

= Francesco Farioli (OGC Nice) : 70.000€

= Eric Roy (Brest) : 70.000€

= Will Still (Reims) : 70.000€

14. Régis Le Bris (Lorient) : 60.000€

15. Luka Elsner (Le Havre) : 50.000€

16. Pascal Gastien (Clermont) : 40.000 €

17. Michel Der Zakarian (Montpellier) : 30.000€

18. Carles Martinez Novell (Toulouse) : 20.000€