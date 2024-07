De Zerbi annonce la couleur à l’OM !

La rédaction

Après une longue attente, Roberto De Zerbi est enfin arrivé dans le sud de la France ces derniers jours. Le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille est déjà au travail puisqu’on l’a vu diriger ses premières séances au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus et ses joueurs devront très vite s’adapter à son style.

Si le plus dur doit encore arriver, tout le monde a hâte de voir ce que va donner Roberto De Zerbi à l’OM. L’Italien est l’un des entraineurs les plus suivis des dernières années et ses équipes jouent souvent un football offensif et assez spectaculaire. Cela a été le cas à Sassuolo et à Brighton, mais y arrivera-t-il également à Marseille ?

Transferts : L’OM tente un coup de poker à 25M€ ! https://t.co/oFwYFjI4cY pic.twitter.com/sH30KnZs7T — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

« En Italie, on dit que ceux qui veulent de l'organisation bâillonnent les joueurs, mais... »

Dans un long entretien publié sur le site de l’université de journalisme Zeta Luiss de Rome, Roberto De Zerbi s’est exprimé au sujet de ce qu’il attend de la part de ses joueurs. « En Italie, on dit que ceux qui veulent de l'organisation bâillonnent les joueurs. Ce n'est pas ainsi » a confié le nouveau coach de l’OM.

« Je ne veux pas de petits soldats qui suivent les ordres »

« L'harmonie n'est pas tout, mais le moyen d'arriver au résultat. Je ne veux pas de petits soldats qui suivent les ordres, parce que je n'ai jamais été comme ça, mais on ne peut rien faire seul » a poursuivi Roberto De Zerbi, qui va sans aucun doute miser fort sur cette présaison pour installer les bases de son projet à l’OM.