Coup de théâtre pour le retour de Zidane ?

Éloigné des bancs de touche depuis son départ du Real Madrid il y a plus de deux ans de cela, Zinedine Zidane est au cœur des rumeurs dès qu’un entraîneur est en difficultés dans un grand club. Ce qui est le cas pour Erik Ten Hag à Manchester United. Mais les Red Devils ont annoncé la couleur.

Zinedine Zidane est sans club depuis son second départ du Real Madrid au printemps 2021. Annoncé en équipe de France, à la Juventus, au PSG, à l’OM ou encore à Chelsea, le champion du monde 98 n’a pas repris du service depuis. Néanmoins, il se pourrait qu’une option se présente à lui pour la suite.

Zidane dans la short-list de Manchester United ?

La semaine dernière, dans le cadre du derby de Manchester, les Red Devils se sont inclinés à domicile sur le score de 3 buts à 0. Cette semaine, pour le compte des 1/8èmes de finale de la Carabao Cup, une nouvelle fois à Old Trafford face à Newcastle, les hommes d’Erik Ten Hag ont été corrigés sur le même score. De quoi mettre le technicien néerlandais sur la sellette ? D’après The Times, Zinedine Zidane et Ruben Amorim seraient deux pistes prises en considération par le comité de direction de United.

Manchester United dément être en quête d’un nouvel entraîneur