Consternation au PSG à cause du mercato

La rédaction

Habituellement actif sur le marché des transferts, le PSG n'a enregistré aucune arrivée cette hiver. Une discrétion qui ne plaît pas du tout en interne où les joueurs ont remarqué les carences de leur équipe. Ce qui est notamment pointé du doigt, c'est l'échec du club parisien à faire venir cet hiver et cet été Milan Skriniar, le défenseur central de l'Inter Milan.

Les seuls éléments défensifs qui sont arrivés au PSG cette saison sont Nuno Mendes (20 ans) et Nordi Mukiele (25 ans). Deux jeunes joueurs, souvent blessés, qui apportent leur fougue et leur insouciance, mais le PSG souhaitait surtout recruter un défenseur avec de l'expérience et le cas Milan Skriniar paraissait idoine.

Les joueurs ne sont pas dupes

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe évoque ce raté sur le mercato ayant eu pour conséquence des carences au sein de l'effectif parisien. Et selon eux, les joueurs ne sont absolument pas dupes et seraient les premiers à identifier leurs carences. Les joueurs du PSG jugent donc que défensivement, ils ne sont pas au niveau et qu'un renfort est nécessaire.

Les cadres commencent à douter du projet

Le quotidien ne s'arrête pas là et relaye également que ce double échec, cet été et cet hiver à faire venir Milan Skriniar a suscité des interrogations au sein du club et des joueurs du PSG. Tout en ajoutant que les plus anciens se sont demandés comment le PSG avait-il fait pour ne pas réussir à attirer un défenseur central lors des deux périodes du mercato.