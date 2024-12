Cinq transferts sont programmés, l'OM va casser sa tirelire !

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM a enflammé le mercato. En effet, le club phocéen a recruté douze joueurs au total. Mais alors que Pierre-Emile Højbjerg, Neal Maupay, Jonathan Rowe, Valentin Carboni, Lilian Brassier sont arrivés sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, Pablo Longoria va devoir passer à la caisse en 2025.

Coach intérimaire de l'OM depuis le mois de février, Jean-Louis Gasset a cédé sa place à la fin de la dernière saison. En fin de contrat le 30 juin 2024, le technicien de 71 ans a été remplacé par Roberto De Zerbi.

L'OM a cinq clauses à lever en 2025

Après avoir officialisé la signature de Roberto De Zerbi, l'OM a mis le feu au mercato. Pour permettre à son nouvel entraineur de remplir ses objectifs de la saison 2024-2025, Pablo Longoria lui a offert douze joueurs au total, notamment Mason Greenwood, Geronimo Rulli et Adrien Rabiot. Alors qu'il n'avait pas un budget illimité l'été dernier, le président de l'OM a bouclé plusieurs prêts avec option d'achat. Ainsi, pour conserver les joueurs concernés à la fin de cet exercice, le club olympien va devoir mettre la main à la poche.

L'OM doit lâcher 83,5M€ au total

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a bouclé cinq prêts avec option d'achat : Pierre-Emile Højbjerg, Neal Maupay, Jonathan Rowe, Valentin Carboni et Lilian Brassier. D'abord, le capitaine du Danemark est arrivé en provenance de Tottenham. D'après Eurosport, les Marseillais doivent débourser environ 13M€ pour lever sa clause, qui est obligatoire. En ce qui concerne Neal Maupay, il a été cédé à l'OM par Everton. A en croire le média français, Olympiens et Toffees auraient négocié un prêt payant avec une obligation d'achat de près de 6M€, plus 3M€ de bonus, ainsi que 20% à la revente. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, l'OM aurait déjà versé une somme avoisinant les 2M€ à Norwich pour le prêt de Jonathan Rowe. Et l'écurie emmené par Roberto De Zerbi devra virer environ 14,5M supplémentaires aux Canaries pour l'option d'achat obligatoire du joueur. Pour Valentin Carboni, l'OM serait contraint de casser sa tirelire pour le conserver. En effet, l'option d'achat du milieu de terrain de l'Inter serait fixée à 35M€ d'après Eurosport. Enfin, L'Equipe avance que l'OM doit envoyer un chèque d'environ 12M€ à Brest s'il veut garder Lilian Brassier la saison prochaine. Affaires à suivre...