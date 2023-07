«Choqué et déçu» : Le PSG règle ses comptes avec Mbappé

Thibault Morlain

Même la nomination de Luis Enrique n’a donc pas occulté le feuilleton Kylian Mbappé. Alors que le PSG a accueilli son nouvel entraîneur, l’avenir de l’international français reste au centre de toutes les attentions. Alors que Mbappé a fait le choix de ne pas activer son année supplémentaire en option, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son immense déception.

Il y a un an, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger au PSG. Le Français signait alors jusqu’en 2024, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Mais voilà, à travers une lettre envoyée à sa direction, Mbappé a communiqué sa décision de ne pas rester jusqu’en 2025, laissant ainsi planer la menace d’un départ libre dans un an. De quoi déclencher la colère du PSG. Nasser Al-Khelaïfi a alors été clair : il n’est pas question que Kylian Mbappé parte librement et il n’est donc pas exclu qu’il soit vendu lors de ce marché des transferts.

« J’ai été vraiment choqué »

Au PSG, on est donc remonté contre Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi l’a bien exprimé ce mercredi à l’occasion d’une interview accordée au Parisien . S’exprimant sur l’intention de Mbappé de partir librement en 2024, le président du PSG a haussé le ton, lâchant : « Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement ».

« Partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui »