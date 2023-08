C’est déjà la crise au FC Nantes !

Arnaud De Kanel

Après 3 journées de Ligue 1, le FC Nantes ne compte qu'un petit point au classement. Et comme souvent depuis que Waldemar Kita est à la tête du club, la situation est invivable en interne. Pierre Aristouy serait déjà sur la sellette et tout porte à croire qu'il n'a plus aucun pouvoir. Sauvés de justesse depuis deux saisons, les Canaris filent tout droit vers une nouvelle saison de galère.

Le FC Nantes sort d'une semaine très agitée où tout aurait pu être oublié si l'AS Monaco n'avait pas égalisé à 3-3 dans un match complètement fou à La Beaujoire. Et pour cause, dans la semaine, la folle rumeur d'une arrivée de Christophe Galtier pour remplacer Pierre Aristouy est apparue dans la presse. Le coach des Canaris serait donc menacé dès le mois d'août et la situation ne va pas en s'arrangeant pour lui.

Aristouy ne controle déjà plus le recrutement

Encore une fois, Waldemar Kita n'en fait qu'à sa tête. Très agacé au sujet des rumeurs qui lui promettent un licenciement dans les jours à venir, Pierre Aristouy a également livré son sentiment sur le mercato dans la conférence de presse d'avant match tenue jeudi dernier. Le coach nantais réclame des arrivées, mais les nouvelles recrues ne collent pas à ses requêtes. Il a d'ailleurs avoué qu'il ne connaissait pas la dernière en date, Adson. « Je l’ai vu pour la première fois (ce jeudi), ça a l’air d’être un très bon joueur… Si l'on me demande mon avis sur les recrues ? Je pense que vous connaissez la réponse à cette question. Pour la très grande majorité, c’est validé. Après, je ne veux pas polémiquer… », lâchait Aristouy. Il pourrait donc devenir la nouvelle victime de son président.

La crise continue à Nantes