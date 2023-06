C’est confirmé, voilà la successeur de Lionel Messi au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en 2021, Lionel Messi ne restera pas une saison supplémentaire au PSG. L'international argentin a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien, qui espère mettre la main sur son remplaçant dans les prochaines semaines. Comme annoncé par le 10Sport.com, le choix numéro un de Luis Campos se nomme Bernardo Silva (Manchester City).

Arrivé en 2021 sous les acclamations des supporters parisiens, Lionel Messi a quitté le PSG par la petite porte. Critiqué et sifflé par le public du Parc des Princes, le joueur argentin a pris la décision de tourner la page et de filer à l'Inter Miami.

Messi ne regrette pas son départ du PSG

Au cours d'un entretien accordé à Sport, Messi est revenu sur son passage au PSG. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne gardera pas un merveilleux souvenir de son escapade parisienne. « Ça a été une période difficile, mais c’est désormais derrière moi. Je n’étais pas heureux à Paris. Je ne me suis pas amusé, je n’aimais pas et cela a affecté ma vie de famille » a-t-il lâché.

Le PSG fonce sur Bernardo Silva