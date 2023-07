C’est confirmé, un crack de Ligue 1 se rapproche du PSG

Hugo Chirossel

Si le PSG est toujours à la recherche d’un avant-centre sur le marché des transferts, un ailier droit est également espéré. En plus de la piste Bernardo Silva, le club de la capitale explore aussi celle menant à Bradley Barcola, jeune talent issu du centre de formation de l’OL. Un accord contractuel a d'ailleurs déjà été trouvé avec le joueur âgé de 20 ans.

Le PSG revoit ses plans sur le mercato. À la recherche d’un attaquant, le Paris Saint-Germain a multiplié les pistes afin de trouver le bon profil. Randal Kolo Muani, Harry Kane, Victor Osimhen et Dusan Vlahovic ont tous été liés au club de la capitale ces dernières semaines. Des pistes qui ne seraient plus vraiment d'actualité selon L’Équipe . Il ne resterait plus que deux options au PSG pour renforcer son attaque, Gonçalo Ramos et Rasmus Hojlund.

Le PSG veut Bernardo Silva et Bradley Barcola

Dans le même temps, les dirigeants parisiens n’ont pas abandonné l’idée de s’attacher les services d’un ailier droit lors de cette période de mercato. En ce sens, Bernardo Silva est la priorité de Luis Campos, comme indiqué par Le 10 Sport . Mais le PSG fait face à l’intransigeance de Manchester City, qui ne veut pas entendre parler d’un départ de l’international portugais. Si le dossier Bernardo Silva est prioritaire pour le club de la capitale, ce dernier s’intéresse en parallèle à Bradley Barcola.

Accord contractuel trouvé avec Barcola