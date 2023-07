Mercato : Annoncés au PSG, c’est terminé pour leur transfert

Benjamin Labrousse

Désireux de se renforcer considérablement sur le mercato estival, le PSG a sondé de nombreux joueurs évoluant en Ligue 1 ces derniers mois. De Rayan Cherki à Elye Wahi, Paris souhaite piocher au sein du championnat de France. Un temps annoncés dans le viseur du club parisien, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram devraient rester à Nice cet été.

Le PSG avance dans son mercato estival. Le club parisien a annoncé plusieurs recrues ces dernières semaines, et ne semble pas sur le point de clore prochainement son recrutement. Alors que de nombreux joueurs étrangers sont arrivés à Paris, les dirigeants cherchent tout de même à s’intéresser à plusieurs pistes locales.

Paris fonce sur un gros talent de Ligue 1

Par l’intermédiaire du conseiller sportif Luis Campos, le PSG scrute attentivement les grands talents de Ligue 1. Comme nous vous le révélions en exclusivité ce vendredi, le club parisien se rapproche d’un transfert de Bradley Barcola (OL).

Thuram et Todibo devraient rester à Nice cet été