C’est confirmé, l’ASSE a bouclé un transfert à 4M€

Hugo Chirossel

Si l’ASSE continue de retenir Niels Nkounkou malgré ses envies de départ, d’autres joueurs seraient quant eux invités à s’en aller d’ici à la fermeture du marché des transferts. Une situation qui concerne notamment Saïdou Sow. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le jeune défenseur âgé de 21 ans devrait s’engager avec Strasbourg.

Un an après sa relégation, l’ASSE espère retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Une opération remontée qui a mal débuté, puisque les Verts se sont inclinés samedi dernier face à Grenoble pour la reprise de la Ligue 2 (0-1).

Le clash continue entre l’ASSE et son joueur pour ce transfert https://t.co/sIMDFQ2RvM pic.twitter.com/kCmVcKywbi — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

L’ASSE veut boucler six départs

Si l’AS Saint-Etienne espère encore se renforcer lors de ce mercato estival, c’est surtout dans le sens des départs qu’il devrait y avoir du mouvement dans les prochaines semaines. Comme l’indique Peuple Vert , l'ASSE voudrait se séparer de six joueurs : Mickaël Nadé, Abdoulaye Bakayoko, Maxence Rivera, Mathys Saban, Louis Mouton et Saïdou Sow.

Accord trouvé avec Strasbourg pour Sow