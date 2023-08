L'entraîneur de l'ASSE réclame 6 transferts

Arnaud De Kanel

La Ligue 2 a repris ce samedi pour l'ASSE avec la réception de Grenoble. Laurent Batlles peut compter sur un effectif bien fourni, un peu trop même à son goût puisqu'il aurait exigé plusieurs départs à sa direction avant la clôture de ce mercato estival.

Les choses sérieuses ont repris pour l'ASSE. Les Verts visent une remontée en Ligue 1 à l'issue de la saison mais ils devront faire sans Jean-Philippe Krasso, leur meilleur de la saison, parti à l'Etoile Rouge de Belgrade. Pour autant, l'effectif reste toujours aussi fourni, ce qui déplait au coach Laurent Batlles.

Batlles demande six départs

L'entraineur de l'ASSE aurait fait une demande particulière à sa direction. Avant la fin du mercato, il aimerait que six joueurs quittent le club selon les informations de Peuple Vert . Les victimes sont connues.

Batlles a tranché

D'après le média stéphanois, Laurent Batlles souhaiterait que Mickaël Nadé, Abdoulaye Bakayoko, Maxence Rivera, Mathys Saban, Louis Mouton et Seydou Sow soient transférés dans les prochains jours. Pour ce qui est des deux derniers, c'est assez étonnant au vu de leur importance dans l'effectif mais en réalité, Batlles émettrait des doutes quant à la progression de Mouton à cause la concurrence et il serait en froid avec Sow.