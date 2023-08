Transferts : Il enrage contre l’ASSE, la raison est dévoilée

Thibault Morlain

Niels Nkounkou l’a fait savoir publiquement, il est prêt à partir au bras de fer pour obtenir son transfert de l’ASSE. Mais comment expliquer une telle situation avec le latéral français arrivé en janvier dernier ? La levée de son option d’achat serait l’un des points de départ du divorce entre Nkounkou et l’ASSE. Explications.

En janvier dernier, l’ASSE obtient le prêt avec option d’achat de Niels Nkounkou. Le joueur formé à l’OM débarque d’Everton et impression avec les Verts. De quoi convaincre les Stéphanois de payer les 2M€ nécessaires pour le transfert. L’option d’achat de Nkounkou est alors levée. L'origine du clash avec l’ASSE ?

« J'étais surpris et pas vraiment ravi »

Remonté aujourd’hui contre l’ASSE, Niels Nkounkou avait récemment révélé n’avoir pas compris quand les Verts l’avait définitivement acheté. Pour L’Equipe , le joueur de Laurent Batlles expliquait : « Un jour, en avril, les dirigeants sont venus me dire qu'ils l’activaient. J'étais surpris et pas vraiment ravi. Mais comme la saison était encore en cours, j'ai décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. On va dire que j'ai été un bon Stéphanois ».

Nkounkou avait passé un pacte avec l’ASSE