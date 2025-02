Benatia annonce une signature surprise à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato d'hiver soit terminé, cela n'empêche pas l'OM de continuer à se pencher sur certains dossiers, notamment en interne. Ainsi, Medhi Benatia a confirmé que des discussions allaient prochainement s'ouvrir pour la prolongation du contrat de Valentin Rongier qui court jusqu'en 2026. Une surprise compte tenu du fait que l'ancien Nantais a mis du temps à s'imposer avec Roberto De Zerbi.

Avec les nombreuses recrues à son poste, Valentin Rongier ne semblait pas du tout faire partie des plan de Roberto De Zerbi. Il faut dire que l'OM a recruté Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg l'été dernier. Par conséquent, alors que le contrat de l'ancien Nantais s'achève en juin 2026, tout laissait à penser qu'il serait vendu l'été prochain. D'autant plus que l'arrivée d'Ismaël Bennacer cet hiver semble le pousser encore un peu plus vers la sortie. Et pourtant, Medhi Benatia assure que des discussions vont bientôt débuter afin de prolonger le contrat de Valentin Rongier, ce qui serait une petite surprise.

Benatia annonce des discussions avec Rongier

« Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C'est un joueur que j'adore, dans l'équilibre d'équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c'est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument. Je l'ai vu blessé, ma première période ici correspond à cette période de convalescence pour lui, et je sais à quel point il a manqué l'année dernière dans cette équipe. Il a travaillé énormément, il est revenu, avec plein de doutes au départ, par rapport au genou, allait-il pouvoir revenir à ce niveau-là ? », se demande le directeur sportif de l'OM dans une interview accordée à L'EQUIPE.

Mais Valentin Rongier a rapidement balayé les doutes, au point d'être encensé par Medhi Benatia : « Dans l'attitude, dans le comportement, dans ce qu'il dégage pour l'équipe, c'est un joueur très important. Il a ce vécu, il sait ce que c'est de jouer au Vélodrome, même l'année prochaine, dans l'optique Coupe d'Europe, tu dois avoir un Valentin Rongier dans l'effectif, il a encore beaucoup à donner. Le but est d'anticiper, de se projeter, tu dois avoir 18-19 top joueurs avec quelques jeunes pour bien figurer sur tous les tableaux et enchaîner trois matches par semaine. »