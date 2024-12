Attaque de feu pour Mbappé, un double transfert de folie est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé peine à trouver sa place sur le front de l'attaque du Real Madrid, tout pourrait encore changer dans les prochains mois. Un ancien membre de la cellule de recrutement du club merengue assure en effet qu'Erling Haaland va débarquer pour remplacer Vinicius Junior. Une vraie bombe sur le mercato.

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé peine à trouver sa place sur le front de l'attaque merengue. Il faut dire que Vinicius Junior évolue déjà à son poste dans le couloir gauche. Mais cela pourrait bientôt évoluer. Et pour cause, Manolo Romero, ancien recruteur en Catalogne pour le Real Madrid, assure qu'Erling Haaland devrait signer à la Casa Blanca, tout en poussant au départ Vinicius Junior.

Haaland au Real Madrid, il en est convaincu

« Bien sûr, à l'époque, Luis Figo occupait ce poste. Et il n'était pas indispensable de recruter David Beckham, mais c'est Florentino qui a dit oui. Tout comme aujourd'hui, on dit que Haaland lui est entré dans la tête. Et il amènera Haaland, vous verrez. Je suis convaincu que si Florentino le veut, il fera venir Haaland. Madrid, quand ils ont fait un grand recrutement, ils ont toujours fait une vente », lâche-t-il dans une interview accordée à SPORT, avant d'évoquer les éventuels départs que cela pourrait engendrer, à commencer par celui de Vinicius Junior.

Vinicius Junior sur le départ ?

« Peut-être qu'ils vendront Rodrygo, mais je ne sais pas si Rodrygo a beaucoup de valeur vu ce qu'il a fait ces dernières saisons, pour être honnête. Il est très irrégulier. Il ne s'est pas établi. Il vit beaucoup sur les minutes magiques qu'il a jouées contre City. C'est Madrid. C'est un autre niveau. Si Bale, Cristiano et Benzema étaient là aujourd'hui, Vinicius et Rodrygo seraient remplaçants. Le seul qui pourrait s'en approcher serait peut-être Mbappé à son meilleur niveau. Vinicius, j'étais convaincu qu'il partirait. S'ils viennent avec plus de 300M€, je suis convaincu que Florentino le vendra, qu'il l'emmènera même à l'aéroport dans sa voiture. C'est juste que 300M€, c'est beaucoup d'argent. Je pense que le chouchou de Florentino va être Mbappé. Il a sept ans de retard », ajoute Manolo Romero.