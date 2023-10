Après le PSG, Messi va provoquer un nouveau transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG à la fin de son contrat pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement. Et grâce à la Pulga, la franchise de David Beckham a aussi pu accueillir Jordi Alba et Sergio Busquets. Insatiable, Leo Messi tenterait également de convaincre Sergi Roberto de migrer vers la MLS.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami cet été. Et la Pulga n'a pas voyagé seule vers les Etats-Unis. En effet, Leo Messi a rejoint la franchise de David Beckham avec deux anciens coéquipiers du côté du FC Barcelone : Sergio Busquets et Jordi Alba.

Busquets et Alba ont suivi Messi à l'Inter Miami

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Barcelone, Sergi Roberto pourrait lui aussi suivre Lionel Messi en MLS . Selon les informations de Mundo Deportivo , le joueur polyvalent du Barça serait séduit par le championnat nord-américain. D'ailleurs, Leo Messi lui en aurait dit le plus grand bien.

Leo Messi incite Sergi Roberto à rejoindre la MLS