Il quitte le PSG et vit un calvaire

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Renato Sanches a été prêté avec obligation d'achat sous conditions à l'AS Rome. Toutefois, l'international portugais souffre toujours de ses problèmes de blessure à répétition. D'ailleurs, Renato Sanches, qui serait sur le point de retrouver les terrains, craindrait déjà une nouvelle rechute.

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Ce qui a profité à l'AS Rome de José Mourinho. En effet, les Giallorossi ont récupéré Renato Sanches sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat sous conditions. Un prêt payant à hauteur d'1M€.

Renato Sanches va bientôt revenir de blessure

D'après les indiscrétions d' Il Tempo , révélées cet été, Renato Sanches sera vendu pour une somme proche de 11M€ s'il dispute plus de 55% des matchs de l'AS Rome cette saison. Et dans le cas où l'international portugais joue au moins 75% des rencontres avec les Giallorossi , son obligation d'achat passera à 14M€ environ.

Renato Sanches traumatisé par ses blessures ?