Annoncé à l'OM, il se lâche sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM avait pensé à une révélation de Ligue 1. Auteur d'une dernière saison majuscule sous le maillot du Stade de Reims, Folarin Balogun avait été cité dans le viseur du club marseillais. Finalement, ce dernier a décidé de signer avec l'AS Monaco. Ce vendredi, le buteur est revenu sur son été agité.

Le secteur offensif de l'OM a changé de visage durant l'intersaison. Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr sont venus renforcer les rangs marseillais. Mais avant de mettre la main sur l'international gabonais, la direction phocéenne avait pensé à un autre buteur. Il s'agit de Folarin Balogun, prêté la saison dernière par Arsenal au Stade de Reims. Un passage, qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public. Mais malgré un prêt réussi, Balogun ne rentrait pas forcément dans les plans de Mikel Arteta et a pris la décision de retourner en Ligue 1, à l'AS Monaco.

OM : Aubameyang, Galtier... Il tente du lourd au mercato https://t.co/ozgcdpRnbN pic.twitter.com/IoxeAuKrT8 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Balogun revient sur son été agité

Lors d'un entretien accordé à ESPN, Balogun est revenu sur son été agité et notamment sur son retour à Arsenal. « Arteta ne m'a pas beaucoup parlé, il m'a juste dit ‘bien joué’ quand je suis revenu et m'a encouragé à continuer. Quand je suis revenu en présaison, je voulais savoir si j'entrais dans ses plans et si je pouvais continuer à jouer quelques matchs » a lâché l'international américain.

Arsenal ne misait pas sur lui