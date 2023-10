À contrecoeur, il quitte l’OM et lâche une anecdote sur son départ

Thomas Bourseau

Didier Drogba a enchanté les supporters de l’OM en une seule et unique saison à l’Olympique de Marseille en 2003/2004. L’Ivoirien s’était tant éclaté, qu’il était prêt à refuser un transfert à Chelsea et à dire non à José Mourinho en doublant simplement son salaire à Marseille…

Avec l’OM, Didier Drogba a vécu une folle, mais courte aventure. En l’espace d’une saison seulement, la 2003/2004, celui qui souleva la Ligue des champions en 2012 avec Chelsea a inscrit 32 buts pour l’Olympique de Marseille en l’espace de 55 matchs disputés. Mais avant la C1, Drogba aurait pu rafler la Ligue Europa avec le club phocéen, anciennement appelée la Coupe UEFA.

Drogba raconte l’échec en Coupe UEFA face à Valence

Néanmoins, le FC Valence a pris le meilleur sur l’OM en finale de la C3 en infligeant une cruelle défaite aux Marseillais de Didier Drogba (2-0). Un souvenir qui est toujours douloureux à ce jour l’Ivoirien qui s’est livré à ce sujet sur la chaîne Twitch de Zack Nani pour le programme Zack En Roue Libre . « En face, il y avait le champion d'Espagne et parmi eux certains des meilleurs joueurs du monde à l'époque. On joue face à ces gars-là. C'était costaud. On perd, c'était un regret. Pour moi, je me suis dit ok : je vais digérer et la saison prochaine, je dois soulever le trophée ».

«Dis au président que je n’ai pas besoin de gagner autant d’argent, juste double mon salaire et je reste»