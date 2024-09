70M€ : L’affaire du siècle réalisée par le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a sorti le chéquier pour se renforcer, s’offrant notamment les services de Joao Neves pour 60M€ + 10M€ de bonus. Alors que Benfica partait initialement sur un transfert de 120M€, la clause libératoire du Portugais, le club de la capitale a réussi à bien négocier. Une belle affaire donc pour le PSG, mais elle serait encore plus belle si l’on en croit Rui Costa, président du Benfica.

A 19 ans, Joao Neves est désormais un joueur du PSG. Cet été, le club de la capitale a dépensé 70M€, bonus compris, pour recruter le Portugais, qui évoluait du côté du Benfica. Si Neves ne voulait initialement pas quitter Lisbonne, le voilà aujourd’hui à Paris où il réalise des débuts tonitruants. Le nouveau joueur du PSG se montre donc à la hauteur réalisé par la direction parisienne, lui qui est décrit comme un joueur qui « n’a pas de prix » par Rui Costa, son ex-président.

« Nous pensons tous qu'il n'a pas de prix »

Si Benfica a accepté de vendre Joao Neves au PSG pour 70M€, Rui Costa estime que le Portugais vaudrait beaucoup plus à ses yeux. Rapporté par A Bola, le président du club lisboète a ainsi assuré : « Un joueur avec le charisme et la valeur de João, nous pensons tous qu'il n'a pas de prix. Mais il s’avère que nous devons examiner le marché et voir comment il fonctionne ».

« C'est un prix élevé et c'est pour cela que nous l'avons accepté »

Mais si Joao Neves a été vendu si peu cher, c’est aussi à cause du marché. « C'était le marché le plus bas depuis 2016/17, le premier sans transfert supérieur à 100 millions d'euros. Le plus cher de ce marché était un champion du monde qui part à l'Atlético de Madrid pour 75 millions. Actuellement, et c'est l'une des préoccupations du marché, le transfert de 60 millions plus 10 de João figure dans le top cinq des plus élevés et s'il atteint 70, il sera le deuxième plus élevé. Nous ne voulons pas battre des records, notre envie n'est pas de vendre, mais c'est un prix élevé et c'est pour cela que nous l'avons accepté », a poursuivi Rui Costa.