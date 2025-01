70M€ : Il vend la mèche sur son transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG n'a pas hésité à débourser 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Une opération surprise puisque un retour à la charge n'était pas attendu avant l'été prochain, après un échec lors du précédent mercato estival. Cependant, un homme n'était pas surprise, à savoir Zuriko Davitashvili, joueur de l'ASSE et très proche du nouveau joueur du PSG.

«J'étais au courant»

« Non, car nous échangeons souvent ensemble. J'étais donc au courant. Je savais qu'il allait venir à Paris. C'est super de se retrouver désormais à trois Géorgiens, en France, qui jouent déjà ensemble en équipe nationale (avec Georges Mikautadze à Lyon). Cela nous permet d'être encore plus près l'un de l'autre. On se connaît déjà très bien et nous entretenons tous les trois d'excellentes relations », raconte le joueur de l'ASSE dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Il rêvait de ça»

« C'est pour cela que lorsque le Paris-SG lui a fait une proposition, il l'a acceptée. Il rêvait de ça. Si la Ligue 1 est d'un très bon niveau, Khvicha ne rencontrera pas de problèmes d'adaptation. Parce qu'il est également très fort dans sa tête. Cela l'aide beaucoup et dans tout », ajoute Zuriko Davitashvili.