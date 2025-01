300M€ : Mbappé impacté par un transfert légendaire ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, l'Arabie saoudite n'a pas manqué de faire savoir que le profil de Rodrygo plaît beaucoup pour une arrivée imminente dans son championnat. Al-Hilal serait en première ligne pour tenter de le recruter, le club venant tout juste de voir partir Neymar en direction de Santos. Le jeune Brésilien du Real Madrid cartonne en ce moment avec son club et il pourrait faire un peu de place dans cet effectif de stars. Malgré l'offre plus qu'alléchante, Rodrygo n'est pas encore prêt à quitter son club.

Ces dernières années, l'Arabie saoudite a réussi à occuper une place de plus en plus importante dans le paysage footballistique en recrutant de grands noms de la scène européenne. Mais si les clubs ne semblaient plutôt recruter que de grands talents qui arrivent assez proches de leur retraite, certains commencent sérieusement à envisager d'autres pistes concernant de plus jeunes joueurs. Al-Hilal serait prêt à dépenser une immense fortune pour recruter Rodrygo, présent au Real Madrid depuis 2019.

Al-Hilal propose 300M€ pour Rodrygo

D'après les informations dévoilées par le journaliste Edu Aguirre dans l'émission El Chiringuito, Al-Hilal serait prêt à lâcher 300M€ pour le recrutement de Rodrygo, une grosse somme accompagnée d'un salaire annuel de 140M€ pour le Brésilien. De quoi secouer les rangs du Real Madrid, de plus en plus souvent approchés par les avances saoudiennes. Mais pour Rodrygo, pour le moment il n'est pas question d'accepter cette proposition.

Une nouvelle place pour Mbappé ?

Basculé systématiquement dans une position d'avant-centre depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a dû s'adapter un peu à la situation puisque sur les ailes, la présence d'éléments forts comme Rodrygo et Vinicius Jr ne lui permettaient pas forcément d'envisager autre chose. En difficulté en début de saison, l'attaquant français a réussi à relever la tête récemment mais si jamais Rodrygo venait à quitter le club espagnol, les positions seraient sûrement un peu modifiées.