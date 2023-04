200M€, il annonce du très lourd au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival promet déjà d’être animé au PSG, qui active de nombreuses pistes pour tenter de repartir sur de meilleures bases et relever la tête la saison prochaine. D’ailleurs, à en croire les révélations d’un journaliste de L’EQUIPE, le club de la capitale pourrait réserver un énorme coup à 100M€ sur le marché.

« Je prépare la saison prochaine avec Luis Campos (ndlr, le conseiller sportif) et la direction. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner l'effectif », confiait récemment Christophe Galtier en conférence de presse au sujet du prochain mercato estival du PSG. Si l’entraîneur francilien n’est pas sûr d’être encore en place pour l’exercice 2023-2024, loin de là, sa direction se penche donc plus que jamais sur le recrutement, et les pistes s’enchainent au PSG. Mais à quoi faut-il vraiment s’attendre ?

« Le PSG aura des liquidités »

Au micro de La Chaine L’EQUIPE, le journaliste Loïc Tanzi a livré son sentiment sur le mercato que prépare le PSG : « On le voit depuis quelques semaines déjà sur les pistes qu’on révèle un petit peu, notamment celle menant à Victor Osimhen, l’attaquant de Naples. Ce sont des pistes onéreuses. Naples ne lâchera pas Osimhen pour moins de 80 M€. On parle de Manu Koné aussi, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui coûte à peu près 50 M€ dans la fourchette haute de son prix. Il y a des pistes comme ça qui sont annoncées et qui montrent que le PSG aura des liquidités cet été », explique-t-il, laissant donc entendre que le PSG, qui sera libéré des contraintes du fair-play financier, sera ambitieux pour son mercato.

« La capacité de dépenser au moins de 200M€ »