Un transfert à 100M€ confirmé au PSG ?

Désireux de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le PSG devrait se positionner sur un attaquant complémentaire à Kylian Mbappé. Mais s’il y a encore quelques semaines le club parisien craignait d’être restreint par le fair-play financier, la vente de certains joueurs pourrait arranger la situation, et permettre à Paris de dégainer une offre à 100 M€ sur le prochain mercato.

De quoi sera fait l’avenir du PSG ? Alors que les Parisiens courent toujours après leur 11ème titre de champion de France, le conseiller sportif Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi sont déjà tournés vers le prochain mercato. Et pour cause, le club parisien devrait connaître de gros changements, entre ventes espérées de certains indésirables, le départ probable de Lionel Messi, ou encore le recrutement d ‘un attaquant.

Des pistes onéreuses pour le PSG cet été

Interrogé par la chaîne l’Équipe , le journaliste spécialiste du PSG Loïc Tanzi a fait le point sur les pistes du mercato estival parisien : « On le voit depuis quelques semaines déjà sur les pistes qu’on révèle un petit peu, notamment celle menant à Victor Osimhen, l’attaquant de Naples. Ce sont des pistes onéreuses. Naples ne lâchera pas Osimhen pour moins de 80 M€. On parle de Manu Koné aussi, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui coûte à peu près 50 M€ dans la fourchette haute de son prix. Il y a des pistes comme ça qui sont annoncées et qui montrent que le PSG aura des liquidités cet été » .

Un transfert à 100 M€ au PSG : «C'est possible»