100M€ : L'accord secret qui va régaler le PSG !

Aujourd'hui au Sporting Portugal, Viktor Gyökeres ne va pas s'éterniser à Lisbonne. Le transfert du serial buteur suédois devrait ainsi intervenir l'été prochain. Alors que le PSG et d'autres cadors européens seraient sur le coup, voilà qu'une excellente nouvelle a été apportée par Fabrizio Romano à propos du prix de Gyökeres.

Si quelqu'un veut s'offrir Vitkor Gyökeres, il doit dépenser 100M€. Tel est le montant fixé pour la clause libératoire du buteur suédois du Sporting Portugal. Un prix XXL qui ne rebute toutefois pas les plus grands clubs européens, à commencer par le PSG. Du très beau monde bataille pour le transfert de Gyökeres, qui pourrait toutefois partir à moins de 100M€.

« Il pourrait partir pour moins de 100M€ »

Pour Men In Blazers, Fabrizio Romano a fait une grande annonce concernant le futur transfert de Viktor Gyökeres. C'est ainsi que le prix du Suédois pourrait être revu à la baisse et donc en deçà des 100M€ en raison d'un accord secret avec le Sporting Portugal : « Gyökeres va quitter le Sporting Portugal cet été et je pense qu’il pourrait partir pour moins de 100M€, qui est sa clause libératoire. Ce n’est pas à cause de la valeur du joueur, mais à cause d’un accord privé qu’il a avec le club ».

« Le gros feuilleton de l'été »

« Les plus gros clubs européens se battent pour être en contact avec les agents, le joueur. Ça va être le gros feuilleton de l’été », a conclu Fabrizio Romano. Rendez-vous donc à l'été 2025 pour le transfert de Gyökeres.