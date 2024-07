Mercato : Un départ historique validé par le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain au cours de la saison passée, Marquinhos s'est imposé comme un cadre du projet QSI. Le joueur de 30 ans, engagé jusqu'en juin 2028, figure toujours sur les tablettes de l'Arabie saoudite, prête à retenter sa chance pour mettre la main sur le capitaine parisien. Le PSG doit-il céder ?

L’été dernier, le PSG se séparait de plusieurs gros noms de son effectif. Lionel Messi et Sergio Ramos quittait la capitale deux ans après leur signature, rejoints quelques semaines plus tard par Neymar mais surtout Marco Verratti, l’une des figures du projet QSI arrivé en même temps que Zlatan Ibrahimovic. Cette année, c’est au tour de Kylian Mbappé de prendre le large, rejoignant le Real Madrid comme agent libre sept années après son arrivée au PSG. Un autre cadre va-t-il à son tour plier bagage en la personne de Marquinhos ?

Al-Ittihad veut Marquinhos

C’est en tout cas ce qu’espère l’Arabie saoudite. Le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain, devenu au cours de la saison le joueur le plus capé de l’histoire en dépassant Jean-Marc Pilorget et ses 435 matches, figure dans les petits papiers d’Al-Ittihad, déjà intéressé l’an dernier. La saison n’a pas été simple pour la formation saoudienne où évoluent notamment Karim Benzema et N’Golo Kanté, de quoi renforcer l’intérêt pour le Brésilien.

Le PSG doit-il envisager le départ ?

Le PSG n’est pas intéressé par un départ, une position partagée par Marquinhos. Cependant, Sports Zone précise que la position du défenseur de 30 ans ne serait pas définitive contrairement à l’été dernier. Un forcing de la part d’Al-Ittihad, conditionné à la proposition d’un gros contrat, pourrait-il suffire à convaincre Marquinhos ? Il y a quelques mois, le principal intéressé était clair sur son avenir : « Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs. Je pense que mon nom est gravé dans l’histoire du club, même si un jour je devrais partir. Je pense que mon histoire à Paris sera toujours adorée par les supporters, par le président. Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande. Mais j’ai encore du temps, je suis jeune, j’ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG ».

Alors selon vous, le PSG doit-il acter le départ de Marquinhos ? À vos votes !