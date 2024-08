Mercato - PSG : Luis Enrique valide un gros transfert, la galère continue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin d’apparaître sous son meilleur jour durant sa première année au PSG, Milan Skriniar s’est encore montré en difficulté lors des deux premiers matches amicaux de la formation parisienne. De quoi probablement conforter Luis Enrique et la direction dans leur idée de trouver une porte de sortie au Slovaque, mais cela s’annonce complexe.

Arrivé libre en provenance de l’Inter l’été dernier, Milan Skriniar a vu sa première saison dans la capitale être perturbé par une grosse blessure à la cheville, le privant des terrains près de trois mois et l’empêchant de s’épanouir dans son nouveau club. Les débuts du Slovaque étaient pourtant attendus, lui qui fut une la priorité défensive du PSG les mois précédents son recrutement. Mais aujourd’hui, son avenir s’écrit en pointillé.

Deux premières apparitions qui ne rassurent pas

Lorsqu’il ne fut pas blessé, Milan Skriniar a éprouvé de grosses difficultés sur le terrain lui faisant perdre la confiance de Luis Enrique. En juin dernier, Le Parisien révélait que le club envisageait déjà de se séparer du défenseur, décision validée par l’entraîneur. Et ce ne sont pas les deux premières rencontres amicales du PSG contre Sturm Graz (2-2) et Leipzig (1-1) qui sont venus rassurer Luis Enrique, Milan Skriniar ne se montrant pas sous son meilleur jour, à l’inverse du petit nouveau Willian Pacho, qui a déjà séduit pour sa première sous le maillot rouge et bleu.

« Je veux rester à Paris »

Il y a ainsi fort à parier que le PSG tente jusqu’à la fin du mercato estival de se séparer de son numéro 37, disposant d’un salaire généreux dans la capitale. Un point qui ne facilitera justement pas sa sortie, alors que Skriniar a déjà affiché sa volonté de poursuivre sa carrière au PSG. « Je veux rester à Paris bien sûr, j’ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m’étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m’a rien dit au club sur un départ éventuel », a-t-il fait savoir dans l’Équipe avant le début de l’Euro.