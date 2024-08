Mercato : Mbappé à l’origine de transferts, il balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En plus de sa signature au Real Mbappé, Kylian Mbappé a récemment fait parler de lui pour son arrivée à Caen, en tant qu’actionnaire majoritaire. Un nouveau rôle qui tient à cœur au capitaine de l’équipe de France, s’activant pour contribuer au mercato du pensionnaire de Ligue 2.

Kylian Mbappé aborde cette nouvelle saison avec une double casquette, celle de joueur avec le Real Madrid, formation qu’il a rejoint au terme de son contrat avec le PSG, mais également de propriétaire avec le Stade Malherbe de Caen, le club de Ligue 2 qu’il a racheté via son fonds Coalition Capital. Malgré sa nouvelle aventure en Espagne, Kylian Mbappé prend à cœur son rôle d’actionnaire majoritaire en Normandie.

« Sans Kylian Mbappé, ils ne seraient jamais venus à Caen »

Investi, l’ancien numéro 7 du PSG s’est impliqué dans le mercato du SM Caen, qui a notamment accueilli Yann M’Vila et Lorenzo Rajot. « Sans Kylian Mbappé, ils ne seraient jamais venus à Caen », n’hésitent pas à lancer un proche du club, rapporté par Le Parisien. Pour sa première en Normandie, l’ancien de l’ASSE n’a pas caché effectivement le rôle de Mbappé dans son arrivée.

« C'est lui qui m'a appelé pour me parler de ce projet »

« C'est lui (Mbappé) qui m'a appelé pour me parler de ce projet, a confié l’ancien international français, interrogé par beIN SPORTS. Ça s'est fait très rapidement, en trois, quatre jours c'était bouclé. Je l'ai eu et le lendemain j'ai parlé avec les dirigeants et on s'est mis d'accord. On m'a connu sur le terrain, on m'a perdu de vue mais maintenant c'est sur le terrain que je vais essayer de montrer mes qualités. Mon objectif personnel est de remettre Caen en première division ».