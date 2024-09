Mercato : Il refuse le jackpot pour signer à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, Chancel Mbemba avait teasé une grande nouvelle sur sa chaîne Youtube ce dimanche. Et le voile a été levé. Il s'agissait d'un documentaire sur sa vie et sa carrière de footballeur professionnel. Au cours de ce film, le défenseur est revenu sur son arrivée à l'OM en 2022 et sur les coulisses de cette opération.

Dans un documentaire, publié sur sa chaîne Youtube, qui lui est consacré, Chancel Mbemba a accepté de revenir sur son arrivée à l’OM en 2022. Le défenseur congolais avait alors refusé de nombreuses offres, notamment de pays du Golfe, pour évoluer à Marseille.

« Il fallait que je signe à Marseille »

« Il fallait que je signe à Marseille, que je vienne en France. J'avais de très belles offres des Pays du Golfe ! Beaucoup de clubs français sont bien, mais pas comme l'OM. Nous, on a l'étoile ! Les supporters, ils vivent pour ce club.. Au Vélodrome, c'est la rage. Quand déjà tu vois comment les supporters ils crient... là c'est le feu. Ça motive, ça donne envie de jouer. Tu profites » a-t-il confié.

Mbemba poussé vers la sortie

Les temps ont bien changé. Durant l’été, l’OM espérait, justement, que Mbemba accepte une proposition de contrat venue d’Arabie Saoudite. Le défenseur congolais ne rentre pas dans les plans de Roberto de Zerbi et s’était brouillé avec un proche de Mehdi Benatia durant l’été, ce qui lui avait valu une mise à pied.