Vente OM : Un milliardaire refroidit par Bernard Tapie !

Cela fait maintenant plusieurs mois, même plusieurs années, qu’il est question d’une possible vente de l’OM. Si Frank McCourt est toujours le propriétaire du club phocéen, plusieurs repreneurs ont été évoqués. Le nom de Rodolphe Saadé a notamment circulé, lui qui est le patron du groupe CMA CGM, qui est par ailleurs sponsor de l’OM. Pour autant, dans l’esprit de Saadé, succéder à McCourt ne serait absolument pas d’actualité.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt a dû multiplier les démentis en ce qui concerne une vente du club phocéen. Alors que l’Américain a répété son envie de rester sur le long terme à Marseille, les rumeurs continuent toutefois de se multiplier. McCourt fera-t-il alors prochainement ses valises ? Si on parle notamment de l’arrivée des Saoudiens à la tête de l’OM, le nom de Rodolphe Saadé a également circulé. Le milliardaire est également le patron de CMA CGM et quand son groupe est devenu sponsor de l’OM, ça n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu…

Saadé ne veut pas de l’OM

Pour autant, pour Rodolphe Saadé, tout serait très clair : il n’est pas question d’un rachat de l’OM. En effet, selon les informations dévoilées par Radio France, le patron de CMA CGM n’entend pas reprendre le club phocéen à Frank McCourt, et pour cause… Il a ainsi été expliqué que Saadé aurait notamment appris de l’exemple Bernard Tapie, ancien patron de l’OM, qui à vouloir trop en faire et multiplier les casquettes entre le sport, les médias ou encore la politique s’est auto-sabordé.

« Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit »

Cela ne fait donc que confirmer la position de Rodolphe Saadé à propos d’un rachat de l’OM. En effet, il y a quelques mois, le principal intéressé était sorti du silence à ce propos. Il avait alors annoncé : « Racheter l’OM ? Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit ».