Mercato : C’est terminé pour Zidane, il lâche une bombe !

Le Brésil, le PSG, Manchester United. Ces dernières années, les équipes qui ont approché Zinédine Zidane ont été nombreuses. Pourtant, l'ancien coach du Real Madrid a toujours refusé de reprendre du service. Pour Vincent Moscato, les plans du champion du monde 1998 sont clairs et ils ne concernent pas directement le football.

Questionné sur son quotidien depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane est apparu apaisé. « J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi » a confié le champion du monde 1998. Le joueur semble avoir pris du recul sur sa carrière d’entraîneur, alors même que des rumeurs l’annoncent comme le grand favori pour prendre la succession de Didier Deschamps, ce que Eric Di Méco confirme.

Zidane - Deschamps : Un énorme malaise annoncé en direct ! https://t.co/dUPrSuzVOA pic.twitter.com/NxpjXPJSE0 — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

Zidane n'aurait qu'un objectif

« Zizou a déjà touché là-haut. Quand tu réalises des triplés, que tu remportes la Ligue des champions, c’est difficile de redescendre dans la hiérarchie, au niveau des clubs. D’après moi, il attend la sélection. Ça fait un moment qu’il se dit : “c’est bon, c’est mon moment”. Ce n’est jamais lui. Maintenant, il doit attendre deux ans » a déclaré l’ancien joueur marseillais sur RMC.

Pour Moscato, c'est la fin

Mais présent sur le plateau, Vincent Moscato est plus radical, annonçant que Zidane n’a pas l’intention de reprendre du service. « Zidane s’est adapté à autre chose, il bouge beaucoup avec sa famille. Il a remplacé le Real Madrid par autre chose. Et cet autre chose a pris une place importante. Comment tu veux reprendre un club après ce qu’il a fait au Real Madrid ? S’il veut se casser la gueule, il prend une sélection. Ça n'engage que moi, mais il ne reprendra plus rien. A un moment, si le Brésil vient, il faut y aller point » a déclaré l’ancien rugbyman.