«Il se flingue», la vérité éclate sur Zidane en équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Le nom de Zinedine Zidane a régulièrement été évoqué ces dernières années en équipe de France pour prendre la succession de Didier Deschamps, mais Daniel Riolo assure que l’actuel sélectionneur des Bleus vivrait très mal d’être remplacé par son ex-coéquipier. Et il a lâché quelques informations croustillantes à ce sujet dans l’After Foot.

Zinedine Zidane sélectionneur de l’équipe de France, c’est pour quand ? Certains observateurs réclament la nomination de l’ancienne gloire des Bleus à la place de Didier Deschamps, qui est pourtant engagé jusqu’en 2026 avec la FFF. Et selon les révélations de Daniel Riolo mardi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport, Deschamps vivrait particulièrement mal d’être remplacé par Zidane en équipe de France.

« Il se flingue »

« Laisser la place à Zidane, il se flingue. Tout ce qu'il a fait en équipe de France sera balayé quand on verra Zidane avec le survêtement », indique Riolo, qui suppose même que la mise en avant de Zinedine Zidane pendant les JO de Paris a perturbé Didier Deschamps.

« Il était devant sa télé, Zidane était là »

« C'est comme l'image aux JO. Quand t'as Zidane qui apparaît et qu'après il y a Nadal, tu te dis qu'il est descendu du ciel... mais pourquoi on n'a pas demandé à Deschamps ? C'est Deschamps le plus gros palmarès de l'histoire du foot français. Bah il n'était pas là, il était devant la télé. Zidane était là », poursuit Riolo.