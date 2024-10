Mbappé imité par Zidane ? Il vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le capitaine n'est pas là. Successeur d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé a décidé de sécher ce rassemblement pour se concentrer sur son parcours au Real Madrid et récupérer d'une légère blessure à la cuisse. Cela suscite évidemment des interrogations sur son rôle et sur son attachement aux Bleus. Sur RMC, Florent Gautreau a ouvert le débat.

Kylian Mbappé n’est pas présent au rassemblement des Bleus, et cela fait tâche. Surtout que le joueur semble capable de participer à un match de football puisqu’il a été titularisé par Carlo Ancelotti samedi soir. Mais pour Florent Gautreau, le problème est ailleurs.

La grande erreur de Deschamps dévoilée

Selon le chroniqueur de RMC, l’erreur principale de Didier Deschamps a été de confier le brassard de capitaine à Mbappé plutôt qu’à Antoine Griezmann. « Par rapport à une saison surchargée, ça ne me choquerait pas que Mbappé rate ces 2 matchs. Ce qui me choque c'est Deschamps, la FFF et le capitanat qu'on lui a donné » a-t-il déclaré sur le plateau de l’After Foot.

Zidane ne l'aurait pas imité

Selon, ses prédécesseurs comme Zinédine Zidane ou Michel Platini n’auraient pas donné la priorité à leur club, mais bien à l’équipe de France. « Je ne pense pas que Zidane ou Platini, en tant que capitaine de l’équipe de France, auraient fait ça. Il a pris le brassard comme une évidence, comme un trophée personnel » a confié Gautreau.