Mbappé : Une mauvaise surprise l’attend au Real Madrid !

Thomas Bourseau

20 ans après les galactiques originels, Kylian Mbappé rejoint la nouvelle version au Real Madrid avec Vinicius Jr et Jude Bellingham notamment. Ce dernier lui ferait d’ailleurs déjà de l’ombre sur le plan marketing en étant même le joueur disposant de la meilleure valeur marchande du club selon le CIES.

Kylian Mbappé a déposé ses valises au Real Madrid cet été après l’Euro. Dès le 3 juin dernier, le club merengue et le capitaine de l’équipe de France communiquaient tour à tour sur leurs réseaux sociaux sur la venue de Mbappé qui est arrivé libre de tout contrat du PSG. Le transfert que le président Florentino Pérez a tant souhaité boucler ces dernières années est enfin devenu réalité.

PSG : Luis Enrique en galère avec le départ de Mbappé ! https://t.co/Ganf7B7Lsb pic.twitter.com/nBcvtJfkY9 — le10sport (@le10sport) July 29, 2024

Mbappé rejoint les galactiques du Real Madrid

Et pour Kylian Mbappé, son rêve de gosse a enfin pris vie. Toutefois, contrairement au statut qu’il aurait eu en signant libre de tout contrat en 2022 n’est plus le même depuis. La cause ? La stature prise par Vinicius Jr à qui le Ballon d’or ne devrait pas échapper cette année et par Jude Bellingham, recrue à plus de 100M€ de l’été 2023 du Real Madrid.

Jude Bellingham plus bankable que Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Le CIES a d’ailleurs partagé une étude qui en dit long sur l’importance et l’impact marketing de Jude Bellingham. The Athletic reprend l’étude en question en affirmant que la valeur marchande de l’international anglais aurait atteint 285,1M€ après sa première saison seulement au Real Madrid. Il est à ce jour le joueur le plus précieux de la Casa Blanca d’un point de vue marketing devant Kylian Mbappé et ses 250,7M€. Rien que ça.