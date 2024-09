Mbappé - Real Madrid : Ancelotti provoque «un drame»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid va devoir se passer des services de Kylian Mbappé durant quelques semaines à cause d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. En Espagne, Carlo Ancelotti serait pointé du doigt pour ce coup dur vécu comme un « drame » au sein de la Casa Blanca.

Coup d’arrêt pour Kylian Mbappé ! Alors que ses débuts avec le Real Madrid ont fait l’objet de critiques malgré des statistiques concluantes (7 buts en 9 matches), l’ancienne star du PSG va rester éloigné des terrains plusieurs semaines à cause d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Un pépin qui tombe au plus mauvais moment comme l’explique Antoine Simonneau, correspondant de L’Équipe à Madrid.

« C’est le drame à Madrid »

« C’est le drame à Madrid, c’est surtout la douche froide. Contrairement à ce que j’ai entendu, ce n'est pas une blessure diplomatique, parce qu’il y a surtout le premier gros choc de la saison qui arrive dimanche pour le Real Madrid face à l’Atlético de Madrid. Après il va aussi manquer les retrouvailles avec son petit frère mercredi en Ligue des champions et puis il y avait aussi un autre gros match avec la réception de Villarreal le week-end d'après. Donc c’est une blessure qui est vraiment une grosse tuile et une grosse perte pour le Real. Je peux vous dire qu’ils tirent un peu la tronche », explique le journaliste sur la chaîne L’Équipe.

« On se dit surtout qu’il a peut-être une petite responsabilité d’Ancelotti »

Les Merengue espèrent désormais récupérer leur numéro 9 à temps pour les grosses échéances du mois d’octobre. « Il va manquer au moins cinq matches et le Real ne veut surtout pas prendre de risque car il va peut-être en manquer six et serait éventuellement de retour le 19 octobre car derrière il y a quand même la réception de Dortmund en Ligue des champions le 22, qui est quand même la dernière finale, et il y a surtout le Clasico face au Barça le 26 », poursuit Antoine Simonneau, précisant que Carlo Ancelotti n’échappe pas aux critiques : « L’idée, c’est de ne pas précipiter son retour, mais je peux vous dire qu’on tire la tronche au Real Madrid après la blessure de Kylian Mbappé mais on se dit surtout qu’il y a peut-être une petite responsabilité d’Ancelotti car il n’a pas eu de vacances et a joué quasiment l’intégralité de tous les matches. Il n’a raté que 27 minutes depuis le début de saison et on se dit que peut-être, face à Alavés, il aurait pu un peu souffler, surtout qu’il y a du monde sur le banc qui n’est pas de mauvaise qualité. »