Mbappé lâché par le vestiaire de l’équipe de France ?

La défaite de l'équipe de France face à l'Italie vendredi soir en Ligue des Nations pourrait laisser des traces dans le vestiaire tricolore. Nommé capitaine à la suite du Mondial 2022, Kylian Mbappé subit les événement plutôt qu'il les provoque. Amorphe vendredi soir, il a subi les foudres de Mike Maignan, déçu par le comportement de ses cadres.

Le ton est monté dans le vestiaire de l’équipe de France, et pas qu’un peu. Même s’il ne porte pas le brassard de capitaine, Mike Maignan est un homme respecté dans le groupe. Et de par sa voix grave, il a tenté de secouer le cocotier après une prestation indigente de la part des Bleus face à l’Italie au Parc des Princes (1-3). Un coup de gueule révélé par L’Equipe et qui a plongé la salle dans un silence de mort. Déjà présent en zone mixte après le coup de sifflet final, Maignan avait partagé son agacement.

Maignan prend de la place

« On voulait repartir après l'Euro avec une victoire, malheureusement on n'a pas pu le faire. C'est clair que je le vis mal, le groupe le vit mal car on est des compétiteurs, on veut gagner. On a parlé dans le vestiaire mais ça reste entre nous. On va analyser le match à froid et on en discutera demain. Il n'y a pas à être inquiets, c'est la compétition, c'est comme ça, quand on perd un match, ce n'est pas la fin du monde. On a tous un rôle à jouer, on sait qu'on doit faire mieux car l'équipe de France doit gagner. On ne va pas chercher d'excuses, on va se remettre en question » a confié le gardien du Milan AC.

Mbappé visé par les propos de Maignan ?

Au cours de sa prise de parole, Maignan n’a épargné personne, pas même les cadres comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, dont le comportement n’est pas passé inaperçu. L’attitude du joueur du Real Madrid durant l’échauffement et le match aurait dérangé, irrité certains joueurs. Et cela fait tâche alors que Mbappé doit mener ce groupe jusqu’au prochain Mondial 2026. La star va vite devoir se reprendre s’il veut conserver son rôle de leader. Un job qu’il a délaissé depuis l’Euro.